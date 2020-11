Inter Milan - Real Madrid Streaming : comment regarder le match en direct

Après une première confrontation remportée par les Merengues à Madrid, Milanais et Madrilènes se retrouvent ce mercredi pour ce quatrième match de la phase de poules de la Ligue des Champions. Deux équipes un peu mal en point dans ce groupe B, puisque l'écurie de Liga est troisième, avec quatre petits points, alors que les Lombards sont derniers, avec deux points. Dans l'état actuel, les deux favoris du groupe passeraient donc à la trappe. Victoire impérative donc, surtout pour l'Inter, alors qu'Antonio Conte devra composer sans Marcelo Brozović et Aleksandar Kolarov, entre autres. Il pourra en revanche compter sur un Romelu Lukaku bouillant et qui n'avait pas pu disputer le premier duel entre les deux équipes. De son côté, Zinedine Zidane a encore plus de joueurs indisponibles, à l'image de Karim Benzema, Sergio Ramos et Federico Valverde, pour ne citer que les plus importants. Mais ZZ pourra tout de même compter sur sa star offensive Eden Hazard.

Et pour regarder ce match de Coupe d'Europe de manière 100% légale et en HD, il va falloir continuer à s’adapter, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la C1 sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Rendez-vous donc sur RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Suspens, émotion et buts garantis sur la pelouse d'un San Siro qui sera privé de ses spectateurs, pour ce choc italo-espagnol très attendu des deux côtés. Un stade spécial pour le Real Madrid, qui avait remporté sa onzième Ligue des Champions sur la pelouse de l'enceinte milanaise en 2016.

Regarder le match de foot Inter Milan-Real Madrid en streaming et en toute légalité

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR et que vous voulez regarder le match en toute légalité, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la quatrième journée de la phase de poules de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. Et la chaine, qui appartient au groupe Altice, et qui peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat, propose l’intégralité de la compétition à la TV mais également en Streaming. Vous pouvez donc regarder le match du soir ainsi que toute la Ligue des Champions sur l’application RMC Sport en OTT et ce, de manière 100 % légale.

Pour suivre ce match en streaming et toutes les autres rencontres de la soirée de la quatrième journée de la phase de poules (dont OM-Porto et Liverpool-Atalanta notamment) vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée. Le stream, accessible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera accessible aussi bien depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour peu que vous disposiez d’une bonne connexion 4G.

Comment regarder le streaming Inter Milan-Real Madrid ce soir en HD ?

Pour ceux qui veulent voir ce match sur la télé et qui possèdent notamment une Android TV, un ChromeCast Google ou encore une Smart TV Android, ou bien encore une Apple TV, vous serez en mesure de streamer Inter Milan - Real Madrid directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre tranquillement installé chez vous depuis votre canapé, pour peu que vous ayez une connexion WIFI de bonne qualité. Ce choc XXL sera dirigé par Anthony Taylor. L'arbitre anglais de 42 ans est un visage bien connu des fans de football sur le Vieux Continent, et il avait notamment dirigé la défaite des Merengues face au PSG la saison dernière au Parc des Princes (3-0).

