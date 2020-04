Le Real Madrid a pris une décision pour l'avenir de Reinier

Le Real Madrid va devoir dégraisser de façon conséquente cet été. Pas en raison d'impératifs financiers, mais tout simplement parce qu'avec les différents retours de prêt, l'effectif de Zinedine Zidane va frôler la barre des 40 joueurs. Certains joueurs sont déjà de sérieux candidats à un départ, à l'image de Marcelo, James Rodriguez ou Mariano Diaz, mais pour d'autres, c'est encore flou, notamment pour les jeunes joueurs qui risquent d'avoir du mal à grappiller du temps de jeu à cause de la concurrence. C'est le cas de Brahim Diaz, d'Achraf Hakimi qui reviendra de son prêt à Dortmund, alors que Martin Odegaard, lui, voudrait rester une saison supplémentaire à la Real Sociedad.

Reinier, recruté cet été en provenance de Flamengo pour un montant environnant les 30 millions d'euros, est également dans ce cas. Le Brésilien s'est pour l'instant contenté d'apparitions avec le Real Madrid Castilla, en troisième division espagnole, montrant déjà de belles choses. Mais pour que sa progression soit optimale, le Real Madrid souhaite qu'il évolue à un niveau supérieur. Et c'est pour ça que, selon Marca, il sera prêté la saison prochaine. L'objectif du club madrilène est de lui trouver une place dans une formation de première division espagnole.

Il n'y a pas de place pour lui la saison prochaine

Un départ temporaire qui avait déjà plus ou moins été accordé avec le joueur de 18 ans dès sa signature, et qui sera donc confirmé rapidement. La direction du club souhaite qu'il puisse jouer régulièrement au plus haut niveau dès la saison prochaine, et voulait même qu'il s'entraîne avec l'équipe première madrilène dès cette saison, mais le coronavirus a logiquement obligé les Merengues à revoir leur plan. Il y a également une autre donnée à prendre en compte, qui n'est autre que la situation administrative du joueur, qui est extra-communautaire.

Les trois places de joueur extra-européen sont occupées à Madrid, par Militão, Rodrygo et Vinicius, en plus de Takefusa Kubo qui reviendra à Madrid cet été. Reinier n'aurait donc logiquement pas pu être inscrit en championnat, ce qui pourra être le cas d'ici un peu plus d'un an, puisque Vinicius Junior a par exemple déjà lancé les démarches pour obtenir la nationalité espagnole. Marca ne dévoile pas encore de nom de club potentiellement intéressé, mais on pense forcément à Valladolid, où Ronaldo Nazario a déjà fait jouer ses relations avec Florentino Pérez pour obtenir des jeunes madrilènes comme Jorge de Frutos ou Javi Sanchez en prêt. Il avait également tenté de s'offrir Vinicius Junior par le passé, sans succès. Affaire à suivre...