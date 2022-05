Fenerbahçe : Arda Güler, le nouveau phénomène turc de 17 ans qui affole les cadors européens

Alors que la situation se complique très nettement pour Mesut Özil du côté de Fenerbahçe, la formation stambouliote est en revanche en émoi pour sa dernière pépite. Seulement âgé de 17 ans, Arda Güler est en train de s'affirmer comme le nouveau talent à éclore sur les bords du Bosphore. Milieu offensif très technique, le natif d'Ankara est en train de tout écraser sur son passage depuis quelques semaines. D'ailleurs, Mesut Özil lui-même est catégorique quant à l'avenir de son jeune coéquipier : «classe mondiale. Qualité. Buts, passes décisives. Il va devenir une star mondiale !»

Déjà un bel impact

Passé en jeunes au Genclerbirligi SK, Arda Güler a décidé de rejoindre Fenerbahçe pour finir son apprentissage. International turc U17 depuis septembre dernier (10 capes, 4 buts), il avait fait ses débuts contre Antalyaspor quelques jours avant fin août. Seulement trois minutes de jeu et déjà une offrande lors d'une victoire 2-0. Longtemps laissé de côté et victime d'une blessure entre décembre et janvier dernier, Arda Güler est revenu petit à petit dans l'effectif et cela a participé à la belle remontée de Fenerbahçe au classement (2e de Super Lig).

Büyük taraftarımızın önünde ilk golümü attığım ve kazandığımız için çok mutluyum. 💛💙

Thank you king @EnnerValencia14 👑 pic.twitter.com/MdR2CZ8Wnq — Arda Güler (@10ardaguler) April 16, 2022

Pourtant titularisé qu'à deux reprises, il a disputé 10 des 11 derniers matches de Fenerbahçe en Super Lig pour un bilan de 10 victoires (son équipe a fait nul contre Trabzonspor sans lui). Disputant 373 minutes cette saison pour 3 buts et 5 offrandes, il se montre décisif environ toutes les 46,6 minutes de jeu. Le tout en réalisant pas moins de 11 passes clés sur cette saison. Pas encore titulaire, mais de plus en plus prépondérant dans l'effectif d'Ismail Kartal, il reste notamment sur 3 buts et 2 offrandes sur les 7 derniers matches. Une efficacité déjà importante à son jeune âge et à laquelle son jeu ne se limite pas.

Les gros clubs sont déjà sur les rangs

Son ancien coach à Gençlerbirliği Erol Tokgözler a témoigné auprès de CCN Turquie qu'une trajectoire folle se prédestinait à son ancien poulain : «avant que le ballon ne revienne à ses pieds, il pense pour 2-3 positions avant. 6, 8, 10… Il semble capable de jouer les trois postes ensemble. Si Arda était un expatrié, il n'aurait pas été possible pour lui d'entrer dans l'équipe nationale comme Mesut Özil.» Pas encore international, Arda Güler sera effectivement un des joueurs dont la Turquie comptera en vue de l'Euro 2024 pour lequel elle tentera de se qualifier.

D'ici là, Arda Güler, qui a récemment prolongé jusqu'en juin 2025, risque fort de porter un autre maillot assez rapidement. En effet, la concurrence gronde avec des clubs anglais comme Liverpool ou Arsenal sur les rangs, mais aussi des formations allemandes comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. D'ailleurs, le club de la Ruhr semble le mieux avancé dans ce dossier comme l'a souligné le média local Takvim. Disposant d'une clause libératoire de 30 millions d'euros, Arda Güler aura bien le choix pour la suite. En attendant, il régale avec Fenerbahçe, qu'il souhaite porter jusqu'à une qualification en Ligue des Champions.