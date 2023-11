Liga : Javier Tebas prend la défense de Vinicius Jr

Le week-end dernier, face au Rayo Vallecano, Vinicius Jr a une nouvelle fois fait parler de lui. Non pas pour son talent, unique, mais pour son comportement virulent à l’encontre du portier Stole Dimitrievski. Le Brésilien a en effet menacé le gardien de but adverse après que ce dernier ait gagné du temps en gardant le ballon, alors qu’un corner était attribué au Real Madrid. Critiqué en Espagne, notamment par Carles Puyol, l’ailier madrilène peut néanmoins compter sur le président de la Liga pour prendre sa défense.

«C’est un grand joueur et je n’ai pas besoin de lui donner de conseils. Il a ses conseillers, ses gens, il saura quoi faire. Je n’ai pas à donner de conseils. Dans chaque match, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, et rien de plus», raconte Javier Tebas. Il poursuit sur les propos de l’ancienne gloire du Barça : «très bien pour Puyol, dites-le à Vinicius et c’est tout». «J’insiste, je ne vais pas me mêler ou non du comportement de Vinicius, car cela crée une polémique et c’est ce que l’on cherche. L’important est que nous travaillons pour qu’il n’y ait pas d’insultes racistes dans les stades, en l’occurrence pour Vinicius et pour d’autres joueurs, ni d’insultes homophobes également pour d’autres joueurs et c’est notre obligation et notre devoir», termine-t-il enfin.