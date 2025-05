Lens prolonge Ruben Aguilar

Ruben Aguilar rempile à Lens. Ce vendredi, le club artésien a officialisé la prolongation de contrat de son latéral droit jusqu’en 2028. L’annonce est d’ailleurs assez sympa avec une mise en scène Chez Muriel, un café emblématique de Lens qui fermera prochainement. Malgré quelques pépins physiques cette saison, Aguilar (15 matches, 1 but, 2 passes décisives) a su revenir en force sur la deuxième partie de saison en retrouvant du temps de jeu.

La suite après cette publicité

«En moins de deux saisons sous les couleurs sang et or, Ruben Aguilar s’est parfaitement fondu dans le collectif sang et or. Cadre du vestiaire, le joueur de 32 ans s’est rendu au café Chez Muriel pour prolonger son contrat avec le Racing jusqu’en 2028. Situé à deux pas de Bollaert-Delelis, ce repaire historique des supporters lensois – détenu notamment par l’ancien Sang et Or Ladislas Schmidt jusqu’en 1969 – fermera ses portes d’ici quelques semaines après 46 ans de service», indique le communiqué lensois.