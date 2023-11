Real Madrid : Vinicius Jr a menacé le gardien du Rayo Vallecano !

Dimanche soir, le Rayo Vallecano a résisté. Face au Real Madrid, les hommes de Francisco Rodriguez ont tenu le point du match nul jusqu’au bout (0-0). Pourtant dominateurs, les Merengues n’ont cette fois-ci, pas été sauvé par Jude Bellingham. Mais c’est surtout Vinicius Jr qui a fait parler de lui à la fin de la rencontre. Le Brésilien s’est une nouvelle fois pris la tête, avec le gardien du Rayo, Stole Dimitrievski.

En effet, alors que les visiteurs tenaient le score, le portier de 29 ans gagnait du temps, ce qui n’a pas plu à la star du Real Madrid qui réclamait un corner. «Toi et moi, dehors ! Toi et moi dehors !», répète Vinicius Jr au Macédonien. Le Brésilien, vainqueur du prix Socrates la semaine dernière à Paris, s’est emporté, là où le joueur du Rayo Vallecano a préféré dédramatiser la scène pour El Chiringuito : «Si je l’avais vu dehors, je lui aurais fait un câlin. Le truc de Vinicius sur le terrain, c’est normal.» Au final, plus de peur que de mal pour les deux hommes même si le score n’arrange pas vraiment les Madrilènes, deuxièmes de Liga derrière Girona.