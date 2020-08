Lille - Rennes : les compositions probables

La suite après cette publicité

La Ligue 1 est bien de retour ! Et la rencontre entre le LOSC et le Stade Rennais aura un parfum d'Europe ce soir (21h, à suivre en direct sur FM). Pour ce premier match de la saison pour les deux équipes, c'est déjà un choc. le club nordiste devrait se présenter en 4-4-2 avec Maignan dans les buts. De gauche à droite, la défense sera composée de Bradaric, Botman, Fonte et Celik. Au milieu, Renato Sanches et André formeront le double pivot. Ikoné et Bamba animeront les couloirs. Et les deux recrues, Yilmaz et David seront alignées à la pointe de l'attaque.

Pour Rennes, Julien Stéphan devrait proposer un 4-3-3. Mendy gardera les cages rennaises. Les quatre défenseurs seront alignés dans cet ordre de gauche à droite : Maouassa, Aguerd, Da Silva et Traoré. Nzonzi, Camavinga et Bourigeaud formeront le trio du milieu. Enfin, en attaque, Terrier, Niang et Raphinha seront chargés de faire la différence.