OL : Thiago Mendes évoque le soutien de Juninho

Brillant avec l'Olympique Lyonnais cette saison, Thiago Mendes (28 ans) justifie enfin toutes les attentes placées en lui à son arrivée dans le Rhône. Interrogé en conférence de presse sur ce renouveau, le milieu brésilien a concédé qu'il avait envisagé quitter l'OL l'été dernier. Mais le directeur sportif Juninho, l'a convaincu de rester en lui maintenant toute sa confiance. Un discours payant surtout si l'on se réfère aux récentes prestations de l'ancien Lillois.

« On a beaucoup parlé avec Juninho. À un moment, je lui ai dit que je voulais partir, mais il m’a dit non. Il n’a pas voulu que je parte. Il m’a dit que les beaux jours allaient venir. J’ai beaucoup travaillé. Aujourd’hui, je cueille les fruits de ce travail et de cette discussion, » a ainsi expliqué Mendes. Cela valait le coup d'attendre pour les supporters lyonnais...