Gerard Piqué lâche ses vérités sur Shakira

Malgré sa retraite sportive en octobre dernier, Gerard Piqué fait toujours autant parler de lui. L’une des raisons reste bien évidemment ses prises de paroles par rapport à son ancienne compagne Shakira. Mais dans une interview accordée à la radio RAC1, l’ancien défenseur central du FC Barcelone a voulu cette fois-ci calmer le jeu. À propos de la chanson que l’artiste colombienne lui a destinée, le champion du monde 2010 n’a pas voulu rajouter de l’huile sur le feu.

« Je ne veux pas en parler. Nous avons une responsabilité, nous qui sommes parents devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions. Je n’ai plus envie de parler. Je veux juste que mes enfants se portent bien. J’ai toujours eu une relation étroite avec mes fils, il m’a demandé de participer à la Kings League… il était excité. Rien ne me rend plus heureux que de rendre mon fils heureux. Je vais bien, je suis heureux ».

