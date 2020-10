PSG : Nasser Al-Khelaïfi relance le dossier Houssem Aouar

Le Paris SG est l'un des clubs intéressés par Houssem Aouar (22 ans), assure L'Équipe. Le quotidien sportif révèle que le président du club de la capitale Nasser Al-Khelaïfi a discuté avec son homologue de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas pour évoquer le dossier du milieu de terrain, appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.

Un coup de téléphone ce lundi puis une rencontre ce mardi lors de l'élection du nouveau président du Collège de Ligue 1 à la Ligue de Football Professionnel ont permis aux deux hommes d'échanger et au Parisien de signifier à JMA son intérêt concret pour le jeune homme. En début d'année déjà, des contacts avaient été noués par les Parisiens auprès de l'entourage du joueur, comme nous vous l'annoncions à l'époque.

Verdict imminent

Pour autant, et comme l'explique le journal, les champions de France, qui s'étaient fixés l'objectif de vendre pour 60 M€ d'ici le 5 octobre, sont dans l'incapacité à l'heure actuelle de formuler une offre avoisinant les exigences lyonnaises pour le n° 8, à savoir plus de 50 M€. On ne sait pas si les deux hommes ont discuté d'éventuelles modalités pour un transfert différé à l'été 2021 ou d'un prêt d'une saison avec option d'achat obligatoire.

Une chose est sûre, le PSG et son patron apprécient le jeune Gone et tâtent le terrain alors que l'OL, qui a besoin de vendre lui aussi, tarde à recevoir les offres qu'il espère de la part des autres courtisans du Lyonnais (Arsenal notamment). On ignore si le joueur est intéressé par l'option parisienne. On devrait très vite en savoir plus, puisque l'homme fort de l'écurie rhodanienne a annoncé que le mercato lyonnais, dans le sens des départs, prendrait fin ce vendredi à l'annonce du groupe de Rudi Garcia pour l'Olympico.