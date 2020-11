Maxime Lopez explique le choix Sassuolo

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a changé d'air cet été. Le jeune milieu de terrain s'est donc envolé du côté de l'Italie où il a été recruté par Sassuolo. Auteur de bons débuts, le Français a été questionné par RMC Sport ce lundi. L'occasion d'évoquer son départ de Marseille, qui s'est fait assez rapidement.

«Si on m’avait dit ça il y a un mois, je ne n’y aurais jamais cru, s’est réjoui le milieu de terrain de 22 ans, ce lundi, dans Top of the foot sur RMC. Ça a été compliqué lors des derniers mois à l’OM. Mon départ s’est fait rapidement, lors du dernier jour du mercato. Mais c’est la force mentale que j’ai réussi à développer durant toutes ces années. C’est vrai que recevoir toutes ces louanges et mettre ce but à Naples, ça m’a fait du bien». Il a été convaincu par Roberto De Zerbi, son nouveau coach. «Il y a eu une alchimie entre nous dès le premier appel. On a discuté un peu en espagnol et son discours rejoignait la vision du foot que j’avais. Donc ça s’est fait en cinq minutes, explique Lopez. Il m’a donné la confiance que j’avais un peu moins à Marseille. Et j’essaye de lui rendre sur le terrain (…) Le coach De Zerbi me fait penser au coach Bielsa dans le détail. C’est un fou du détail. A l’entraînement, on fait pas mal de tactique et il est vraiment à cheval. Il faut vraiment que tout soit précis». Une belle comparaison.