Eliminatoires CAN 2021 : le Nigeria rattrapé par la Sierra Leone après avoir mené 4-0 !

Suite de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ce vendredi avec deux rencontres programmées à 19h. Au Samuel Ogbemudia Stadium, le Nigeria accueillait la Sierra Leone (groupe L). Auteurs de deux victoires en deux matches, les Super Eagles voulaient poursuivre leur sans faute tandis que les Leone Stars étaient toujours à la recherche de leur premier succès après un nul et une défaite. Et le spectacle était clairement au rendez-vous. En seulement 29 minutes, les Super Eagles marquaient quatre buts grâce à Iwobi (4e, 27e), Osimhen (21e) et Chukwueze (29e). Mais derrière, les locaux s'écroulaient...

Les visiteurs relançaient la rencontre avec des réalisations de Quee (41e) et Kamara (72e). Et en fin de match, la Sierre Leone créait l'exploit puisque Bundu (80e) et encore Kamara (86e) marquaient pour arracher le match nul : 4-4 ! Un résultat forcément décevant pour le Nigeria qui conservait tout de même la première place, alors que la Sierra Leone passait provisoirement troisième. A noter que dans l'autre match (poule K), le Niger a disposé de l'Ethiopie sur le score de 1-0 (but d'Oumarou, 73e).