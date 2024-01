Bundesliga : le Bayern Munich s’impose au forceps, Stuttgart étrille Leipzig

Ce samedi en Allemagne, le multiplex de Bundesliga de 15h30 nous livrait plusieurs affiches très intéressantes à regarder. En déplacement sur la pelouse d’Augsbourg, le Bayern Munich devait l’emporter pour revenir provisoirement à un point du Bayer Leverkusen. Bousculés lors des vingt premières minutes, les Bavarois ont finalement été mis à l’abri par le jeune Aleksandar Pavlović (23e). Et alors qu’Alphonso Davies a permis aux ouailles de Thomas Tuchel de prendre le large juste avant la pause (45+5e), c’est Harry Kane (60e) qui a scellé la victoire des siens malgré les réductions de l’écart d’Ermedin Demirović (52e, 90+4e). Quelques minutes plus tôt, Sven Michel avait d’ailleurs raté un penalty qui aurait donc pu changer beaucoup de choses à la lecture d’un match à l’issue duquel Augsbourg aurait pu repartir avec un point minimum. Derrière le Bayern Munich, un choc pour la troisième place avait lieu. En déplacement à Stuttgart, Leipzig pouvait jauger si ses ambitions de podium étaient encore viables face à un concurrent direct.

Et même privée de Serhou Guirassy, à la CAN, la troupe de Sébastien Hoeness a fait sauter le verrou du RBL. Avec un Deniz Undav en feu et auteur d’un triplé (30e, 56e, 75e), Stuttgart n’a fait qu’une bouchée des coéquipiers de Loïs Openda, buteur, ce samedi. Sèchement battu (5-2), Leipzig est désormais relégué à quatre unités de leurs adversaires du jour. Dans les autres rencontres de ce samedi, Hoffenheim a été accroché sur sa pelouse par le promu Heidenheim (1-1). Wolfsburg et Cologne se sont quittés sur le même score, ce qui permet aux deuxièmes cités de devenir nouveau barragiste en attendant les rencontres de ce dimanche. Pour finir, le Werder Brême grimpe à la neuvième place après son succès dûment obtenu face à Fribourg (3-1).

Les résultats des rencontres de 15h30 :

Stuttgart 5-2 Leipzig : Millot (25e, s.p.), Undav (30e, 56e, 75e), Leweling (48e) / Sesko (32e), Openda (55e)

Augsbourg 2-3 Bayern Munich : Demirovic (52e, 90+4e) / Pavlovic (23e), Davies (45+5e), Kane (60e)

Wolfsburg 1-1 Cologne : Paredes (40e) / Alidou (37e)

Hoffenheim 1-1 Heidenheim : Kramaric (45+7e, s.p.) / Dinkci (29e)

Werder Brême 3-1 Fribourg : Ducksch (9e, s.p.), Njinmah (53e), Malatini (90+3e) / Grifo (28e, s.p.)