CdM 2022, EdF : la mise au point du staff sur Karim Benzema

Blessé juste avant l'entrée en lice des Bleus lors de la Coupe du Monde, Karim Benzema (34 ans) fait encore et toujours parler de lui. Certains médias, et observateurs d'ailleurs, estiment que les Bleus sont meilleurs sans lui. D'autres ont indiqué que son départ avait soulagé certains joueurs tricolores et que l'ambiance était même meilleure. Après Aurélien Tchouameni, Guy Stéphan a démenti ces informations. L'adjoint de Deschamps était en conférence de presse ce mardi.

«On a eu beaucoup de forfaits, de blessés, quatre avant le rassemblement avec Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan et Presnel Kimpembe, qui nous a rendu visite hier. On en a eu ensuite trois avec Christopher Nkunku, Karim Benzema et Lucas Hernandez. Ça fait beaucoup de forfaits, il a fallu réfléchir. Evidemment, s'il avait été là, la donne aurait été sûrement différente. On ne le saura pas. Ce n'est pas la peine de se triturer les méninges. On est sur quelque chose, qui ne se passera malheureusement pas d'ailleurs. Ce qui a été dit (sur l'ambiance) à mon sens n'était pas juste. Il faut savoir que quand il était là, l'ambiance était bonne et depuis qu'il est parti, elle est toujours bonne. Je ne vais pas faire un cours tactique sur l’équipe avec Karim. Il vaut mieux parler des joueurs qui sont présents». Fin du débat ?