Mercato Saint-Étienne : le coup de pression d’Olivier Dall’Oglio à sa direction

Saint-Étienne est déjà dans le dur. Promu en Ligue 1 après une saison passée convaincante, le club stéphanois vit un début d’exercice 2024-2025 pour le moins mitigé. Défaits par l’AS Monaco, le week-end dernier, les Verts avaient pourtant l’occasion de relever la tête, ce samedi soir, pour leur première à domicile. Oui mais voilà, face à des Havrais valeureux et réalistes, l’ASSE a, une nouvelle fois, chuté (0-2).

La suite après cette publicité

«On n’a pas fait le match qu’on souhaitait faire. Ce premier but, ça nous a fait perdre confiance. On a eu des occasions mais on a manqué de force pour terminer, on n’a pas fait le match qu’on voulait faire», a tout d’abord noté Olivier Dall’Oglio, le technicien français, avant de pointer le manque de réalisme offensif des siens. «Quand on regarde les tirs qu’on a eu, on a eu des situations mais on n’a pas assez inquiété le gardien havrais».

À lire

Ligue 1 : Le Havre s’impose à Saint-Étienne et lance sa saison !

Olivier Dall’Oglio espère encore des recrues…

Et d’ajouter : «on a manqué de tranchant et d’agressivité mais pas juste offensivement, aussi dans certaines zones du terrain. On doit être plus fort. On travaille mais aujourd’hui ce n’est pas rentré». 16e de Ligue 1 après deux journées, l’ASSE se doit désormais de réagir alors qu’un déplacement à Brest se profile, samedi prochain, lors de la 3e journée de Ligue 1. Avant cela, la direction des Verts pourrait toutefois s’activer sur le marché des transferts…

La suite après cette publicité

Une espérance plus que jamais présente dans le discours du coach stéphanois. «Il faut positiver, on sait qu’on a du travail, que ce sera dur, le mercato n’est pas terminé mais ce groupe-là doit avancer et progresser, il voulait être en L1, c’est le cas et maintenant, il faut se battre. Oui, on sait que le mercato se terminera dans les dernières heures, on espère un ou deux joueurs de plus. Quand on est coach, on espère toujours étoffer l’effectif au maximum». Reste désormais à savoir si Olivier Dall’Oglio sera écouté par sa direction…