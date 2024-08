Ligue 1 : Le Havre s’impose à Saint-Étienne et lance sa saison !

Dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 2, Le Havre se déplaçait au Stade Geoffroy-Guichard pour défier l’AS Saint-Étienne. Défaits par le PSG, le week-end dernier, les Havrais avaient à cœur de se racheter face au promu stéphanois. Pour ce rendez-vous, Didier Digard optait pour un 3-4-3 avec Josué Casimir, titularisé en pointe. En face, les Verts, à la recherche d’un premier succès après leur défaite inaugurale contre l’AS Monaco, se présentaient en 4-3-3 avec Davitashvili et Cafaro en soutien de Sissoko.

Un premier acté équilibré

Déterminés, les Ciel et Marine prenaient rapidement le contrôle des opérations et mettaient la pression sur la défense stéphanoise. Percutant dans son couloir gauche, Zouaoui mettait à mal l’arrière-garde des locaux avant que Kechta ne fasse briller Larsonneur sur une frappe puissante à l’entrée de la surface (18e). Dominateur, le HAC poussait encore et se procurait une nouvelle situation chaude. Sur coup franc, Lloris, seul au second poteau, remettait de la tête à Touré mais ce dernier voyait sa tentative s’envoler (25e).

Bousculés, les Verts se procuraient pourtant, dans la foulée, la plus grosse occasion de ce premier acte. Servi sur le côté gauche de la surface normande, Cafaro armait une lourde frappe mais cette dernière trouvait la barre transversale de Desmas (27e). Après cette grosse frayeur, le HAC conservait ses intentions offensives mais se faisait une nouvelle fois surprendre. Sur un centre de Nzuzi en première intention, Cafaro était tout proche d’ouvrir le score d’une tête plongeante mais Desmas intervenait (37e). Accroché à la pause, le HAC revenait avec de belles intentions offensives au retour des vestiaires.

Yanis Zouaoui, une première XXL

Sur un centre enroulé de Kechta, Nego était tout proche d’ouvrir le score mais il manquait quelques centimètres pour permettre à ce dernier de tromper Larsonneur (49e). Bien en place, le HAC poussait pour prendre les devants mais se mettaient aussi en danger. Après un corner mal renvoyé, Amougou surgissait mais sa frappe passait, de peu, à côté du but normand (52e). Dans la foulée, l’ASSE se montrait encore dangereuse, mais c’est bien le HAC qui allait prendre l’avantage. Servi sur le côté gauche, Casimir entrait dans la surface avant d’être déséquilibré par le nouvel entrant, Appiah.

Sans trembler, Touré transformait la sentence et permettait aux siens de prendre les devants (0-1, 57e). Menés, les hommes d’Olivier Dall’Oglio tentaient de réagir, à l’instar de cette frappe de Mouton captée par Desmas (65e) mais le HAC frappait encore… Sur un corner rentrant bien frappé de Zouaoui, omniprésent pour ses débuts en L1, Sangante coupait la trajectoire et faisait le break (0-2, 67e). Dans le dernier quart d’heure, les Ciel et Marine conservaient leur avantage et s’offraient une première victoire cette saison. Au classement, le HAC remonte provisoirement à la 8e place. L’ASSE est 16e.