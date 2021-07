Euro 2020 : l'équipe type des quarts de finale

La suite après cette publicité

Cet Euro 2020 est une compétition très relevée et nombreux sont ceux qui s'illustrent depuis le début du tournoi. Et pour garder les cages dans notre équipe type nous avons opté pour le joueur helvète le plus régulier depuis le début de la compétition, à savoir, Yann Sommer (Suisse). Même si son équipe a perdu contre l'Espagne (1-1, 3-1 aux tirs au but), le portier du Borussia Mönchengladbach a longtemps tenu bon. Auteur de 10 arrêts, dont 9 sur des frappes réalisées dans la surface, il a été infranchissable. D'ailleurs, le seul but qu'il encaisse intervient sur un contre son camp. Lors de la séance de tirs au but, il aura détourné la tentative de Rodri. Une performance brillante.

Pour la défense, l'accent est Danois avec Jens Stryger Larsen (Danemark) et Joakim Maehle (Danemark). Les deux joueurs alignés en tant que pistons ont fait très mal à la République Tchèque et participent pleinement à l'épopée de la sélection nordique. Actifs et remuants, ils auront fait de sacrés dégâts. Également titularisé, Simon Kjaer (Danemark) complète le contingent danois. Faisant de la surface de réparation son terrain de jeu, le joueur de l'AC Milan confirme son statut de patron. À ses côtés, on retrouve Harry Maguire (Angleterre). Buteur contre l'Ukraine, il a formé une paire très solide avec John Stones et participe pleinement à l'invincibilité défensive anglaise depuis le début du tournoi.

L'Angleterre et l'Italie ont fait mal offensivement

Dans l'entrejeu, on retrouve un quatrième et dernier joueur danois avec Thomas Delaney (Danemark). Le joueur du Borussia Dortmund monte en puissance au fil des matches et a mené la vie dure au duo Tomáš Souček-Tomáš Holeš. Un match solide où il aura même inscrit le premier but des siens. Pour l'accompagner, on retrouve Pedri (Espagne) qui ne cesse de briller dans la compétition. Malgré ses 18 ans, le joueur du FC Barcelone est en train de s'affirmer comme le patron du milieu de terrain espagnol. Enfin, le trio du milieu de terrain est complété par Marco Verratti (Italie). À l'origine du premier but italien contre la Belgique, il a gratté de nombreux ballons tout en trouvant des circuits de passes dont lui seul a le secret.

Pour rester dans les petits gabarits et la sélection transalpine, Lorenzo Insigne (Italie) prend place en attaque. L'ailier du Napoli qui a inscrit un but fabuleux a donné le tournis à la défense belge. Dans un grand soir, le joueur de 30 ans tient enfin son match référence en sélection. De l'autre côté, on retrouve Raheem Sterling (Angleterre). Remuant contre l'Ukraine, l'ailier de Manchester City a maltraité la défense adverse et il provoque les deux buts d'Harry Kane. Justement, Harry Kane (Angleterre) complète cette attaque. Après un début de tournoi compliqué, il avait marqué contre l'Allemagne en huitièmes de finale. Cette fois, auteur de deux réalisations, il monte en régime au meilleur des moments.