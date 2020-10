OL-FC Barcelone : nouvelles révélations dans le dossier Memphis Depay

Memphis Depay (26 ans) est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. D'accord avec le FC Barcelone depuis de nombreuses semaines, le Néerlandais espérait que son transfert se concrétise dans les dernières heures du mercato, mais rien n'y a fait, Ousmane Dembélé (23 ans), qui détenait la clé de cette opération, ayant refusé de quitter la Catalogne pour rejoindre Manchester United. Depuis, des informations ont filtré.

Hier, le quotidien batave De Telegraaf a dégainé le premier en nous apprenant que l'OL avait fait un pas vers le Barça pour faciliter le deal. La publication nous assure que, ce lundi, les Gones, qui demandaient initialement 25 M€ + 5M€ de bonus, ont fait savoir aux Blaugranas qu'ils accepteraient une offre de 20 M€ + 5 M€ de bonus pour lâcher leur capitaine à un an de la fin de son contrat. En vain. Mais ce n'est pas tout.

Le Barça reviendra à la charge en janvier

L’émission Onze TV3 diffusée sur la chaîne TV3 et Catalunya Radio révèle que les Gones auraient accepté une nouvelle ristourne. Ainsi, un accord entre les deux clubs aurait été finalement trouvé sur la base d’un transfert de 5 M€ fixes plus 10 M€ de bonus. Banco me direz-vous ! Mais non, là encore ça a capoté.

La raison ? La Ligue espagnole a refusé d’entériner l’opération parce que l’arrivée de Depay faisait exploser le plafond autorisé pour la masse salariale culé. Nouvelle déception pour le joueur, même si le Barça aurait fait savoir aux Gones qu’ils reviendront à la charge en janvier. Affaire à suivre.