Corée du Sud - Brésil : les compositions officielles

Le Brésil dispute le premier de ses deux matchs amicaux de juin ce jeudi en Corée du Sud, à partir de 13h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). En face, les Coréens ont quatre rencontres au programmes de cette fenêtre internationale et démarrent donc par un match de gala à Séoul pour préparer la Coupe du monde 2022.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Tite aligne un 4-2-3-1 avec Weverton, habituel numéro 3, dans le but et devant une défense Alves-Marquinhos-Silva-Telles. Fred et Casemiro feront office de double pivot. Raphinha, Neymar un temps annoncé incertain, et Paqueta joueront en soutien de Richarlison. En face, le Portugais Paulo Bento privilégie également un 4-2-3-1 avec notamment le Bordelais Hwang à la pointe de l'attaque, devant la star Son qui évoluera en position de numéro 10.

Les compositions :

Corée du Sud : Kim S. - Lee, Kim W., Kwon, Hong - Hwang I., Jeong - Paik, Son, Hwang H. - Hwang U.

Brésil : Weverton - Alves, Marquinhos, Silva, Sandro - Fred, Casemiro - Raphinha, Neymar, Paqueta - Richarlison