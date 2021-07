Euro 2020, Angleterre : le message poignant de Bukayo Saka

La suite après cette publicité

Dimanche soir, l'Angleterre a chuté en finale de l'Euro 2020 contre l'Italie aux tirs au but (1-1, 3 t.a.b à 2). Durant la séance de tirs au but, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous les trois raté leur tentative. Malheureusement, derrière, les trois joueurs ont reçu plusieurs menaces et des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Les deux premiers nommés étaient alors sortis du silence, mais on attendait le message du joueur d'Arsenal. Et ce jeudi, le joueur de 19 ans s'est enfin exprimé sur ses réseaux. Après avoir largement remercié les gens qui l'ont soutenu, Bukayo Saka est rapidement revenu sur ce problème de racisme. Le Gunner en a profité pour charger les réseaux sociaux où il n'y a pas assez de modérateurs selon lui. Un message touchant.

Le message complet de Bukayo Saka :

«Je me suis tenu à l'écart des réseaux sociaux pendant quelques jours pour passer du temps avec ma famille et réfléchir aux dernières semaines. Ce message ne rendra pas justice à ma gratitude pour tout l'amour que j'ai reçu, et je sens que je dois remercier tous ceux qui m'ont soutenu.

C'était un honneur de faire partie d'une équipe d'Angleterre qui montre l'exemple, ce sont des frères pour la vie et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai appris de chacun des joueurs et du staff qui ont travaillé si dur. Aider cette équipe à atteindre notre première finale en 55 ans, voir ma famille dans le public, savoir ce qu'ils ont abandonné pour m'aider à y arriver, cela signifie tout pour moi.

Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point j'étais déçu du résultat et de mon penalty. J'ai vraiment cru que nous allions gagner ça pour vous. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu la ramener à la maison cette année, mais je vous promets que nous donnerons tout ce que nous avons pour nous assurer que cette génération sache ce que ça fait de gagner.

Ma réaction après le match veut tout dire, j'avais tellement mal et j'avais l'impression de vous laisser tomber, vous et ma famille anglaise, mais je peux vous promettre ceci... Je ne laisserai pas ce moment ou la négativité que j'ai reçue cette semaine me briser.

Pour ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des lettres sincères, qui m'ont souhaité du bien à moi et à ma famille, je suis très reconnaissant. C'est ce que le football devrait être. La passion, des gens de toutes les races, de tous les sexes, de toutes les religions et de tous les milieux qui se réunissent pour partager la joie des montagnes russes du football.

Aux plateformes de réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook, je ne veux pas qu'un enfant ou un adulte ait à recevoir les messages haineux et blessants que moi, Marcus et Jadon avons reçus cette semaine. Je savais instantanément le genre de haine que j'allais recevoir et c'est une triste réalité que vos puissantes plateformes ne fassent pas assez pour arrêter les messages.

Il n'y a pas de place pour le racisme ou la haine de quelque nature que ce soit dans le football ou dans n'importe quel domaine de la société et si la majorité des gens s'unissent pour dénoncer les personnes qui envoient ces messages, en agissant et en signalant ces commentaires à la police et en chassant la haine en étant gentils les uns envers les autres, nous gagnerons.

L'amour gagne toujours.

Bukayo Saka»