Ligue 1 : Nice s'offre une large victoire à Angers, Reims et Metz enchaînent

On disputait la suite de cette 9e journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi. Après le succès de Montpellier à Saint-Etienne (1-0), qui enfonce un peu plus les Verts, quatre autres rencontres démarraient à 15h. Nice se rendait à Angers et en a profité pour aligner une nouvelle victoire. Vainqueurs 3-0 sur la pelouse de Raymond-Kopa, les Aiglons poursuivent leur belle remontée au classement, eux qui pointent désormais au 4e rang. Meilleurs techniquement et plus précis dans les deux surfaces, ils ramènent un succès plutôt logique.

L'issue de la rencontre s'est dessinée assez vite puisqu'après un penalty refusé pour un bras de Thomas dans la surface, Rony Lopes, pour son premier but de la saison, se retrouvait à la conclusion d'un beau mouvement collectif (0-1, 12e). Le Gym a rapidement doublé la mise sur un penalty transformé par Lees-Melou, suite à une sortie trop engagée de Bernardoni sur Reine-Adélaïde (0-2, 23e). Le SCO tentait de réagir mais sans parvenir à se créer d'occasion et c'est finalement Boudaoui, chipant un but tout fait à Gouiri (0-3, 77e), qui scellait le sort de ce match. C'est un 5e match de suite sans défaite pour Nice.

Second succès de suite pour Reims et Metz

On se rend maintenant sur la pelouse de Reims où David Guion jouait une partie de son avenir face à un Strasbourg mal en point également. Les Champenois prenaient un départ idéal dans ce match en prenant rapidement un break d'avance grâce à des buts signés Cafaro (1-0, 22e) et Faes (2-0, 26e). Le Racing n'abdiquait pas, parvenant même à réduire l'écart peu de temps après par un penalty d'Ajorque (2-1, 30e). La défense rémoise s'est ensuite montrée héroïque à l'image de Faes sur sa ligne (65e) et Rajkovic (83e), pour offrir un second succès (et consécutif) au club cette saison et une 15e place. Les Alsaciens sont quant à eux 19es.

Toujours dans le bas du tableau, Metz effectuait un déplacement jouable à Nîmes. Car cette saison, les Crocos ont eu du mal sans public dans leur antre des Costières. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui puisque les Grenats l'ont emporté 1-0 grâce à Gueye (15e), malgré une expulsion précoce d'Udol (44e) et une fin de rencontre difficile. Les Messins grimpent à la 6e place, quand les Nîmois sont 18es. Enfin, Lorient et Dijon se sont quittés sur un match nul 0-0 où il y a pourtant eu des situations, comme ce penalty tiré sur le poteau par Wissa (57e). Mama Baldé aura eu la balle du match au bout du pied (90e+3) mais la réussite l'a fui. Avec un tout petit point, Dijon est toujours bon dernier alors que les Merlus sont 16es.

Le classement de la Ligue 1.

Les résultats des matchs de 15h :

Angers 0 - 3 Nice : Rony Lopes (12e), Lees-Melou (23e), Boudaoui (77e)

Nîmes 0 - 1 Metz : Gueye (15e)

Reims 2 - 1 Strasbourg : Cafaro (22e), Faes (26e) ; Ajorque (sp 30e)

Dijon 0 - 0 Lorient