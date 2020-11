Ligue 1 : la terrible série de Saint-Etienne se poursuit face à Montpellier

Deux équipes bien mal en point ces derniers temps se retrouvaient pour la suite de cette 9e journée de Ligue 1. Ainsi, Montpellier et sa série de 4 matchs sans victoires se déplaçait à Saint-Etienne et ses 4 défaites de rang. Et les Sudistes ont retrouvé le chemin de la victoire, grâce à une première période bien maîtrisée. Les Montpelliérains n'ont ainsi pas attendu longtemps pour trouver la faille, grâce à Stephy Mavididi (0-1, 14e) et auraient même pu faire trembler les filets une deuxième fois si Gaëtan Laborde n'avait pas touché le poteau (23e).

Sous l'eau dans le premier acte, les joueurs de Claude Puel retrouvaient des couleurs après la pause, avec notamment une belle occasion pour Adil Aouchiche (66e). Mais ce n'était pas suffisant pour venir égaliser. Avec cette victoire, Montpellier remonte à la 5e place et laisse son adversaire du jour au 13e rang. Les Verts n'ont plus gagné depuis leur déplacement à Marseille, le 17 septembre. Désorganisés.