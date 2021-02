FC Barcelone - Elche : les compositions sont là

Pour le compte d'un match en retard de la première journée de Liga, le FC Barcelone opte pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les buts derrière Oscar Mingueza, Gerard Piqué, Samuel Umtiti et Jordi Alba. Miralem Pjanic, Frenkie de Jong et Pedri composent l'entrejeu tandis que Francisco Trincao, Lionel Messi et Martin Braithwaite sont associés en attaque.

De son côté, Elche s'articule en 5-3-2 avec Edgar Badia comme dernier rempart. Il peut compter sur Cifuentes, Antonio Barragán, Gonzalo Verdu, Josema Sanchez et Johan Mojica en défense. Omenuke Mfulu et Raul Guti composent le double pivot devant Pere Millia. Emiliano Rigoni et Lucas Boyé sont situés en attaque.

Les compositions :

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Umtiti, Alba - Pjanic, De Jong, Pedri - Messi, Braithwaite, Trincao

Elche : Badia - Mojica, Josema, Verdu, Barragan, Cifuentes - Mfulu, Guti, Milla - Rigoni, Boyé