Ligue des Champions : Thomas Meunier et Layvin Kurzawa donnent des maux de tête à la direction du PSG

Le PSG fait face à un double chantier pour le mercato. Il y a bien sûr le marché habituel d'intersaison, qui a déjà débuté par le recrutement définitif de Mauro Icardi. Ça devrait être le plus gros coup parisien sur ce marché des transferts à en croire les récents propos de Leonardo, argumentant qu'il n'y aurait pas de recrutement «bling-bling» pour reprendre ses propres mots. Les crises sanitaires et économiques sont passées par là. Le champion de France n'y échappe pas et a même estimé le manque à gagner à plus de 200 M€.

Autrement dit, il va falloir se serrer la ceinture. Les jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche auraient pu rejoindre définitivement l'effectif professionnel en signant leur premier contrat mais ils vont normalement quitter le club au 30 juin, sauf si le PSG arrive à inverser la tendance lors d'une réunion avec le second nommé. Ce ne sont donc pas eux qui remplaceront les nombreux départs qui sont prévus : Edinson Cavani, Thiago Silva, Eric Maxime Choupo-Moting, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Sergio Rico. Eux aussi sont tous en fin de contrat dans la capitale et ne seront plus là la saison prochaine.

Les négociations sont compliquées avec Meunier et Kurzawa

Sauf qu'avec la suspension de la Ligue des Champions, le PSG aimerait tout de même terminer la compétition avec l'ensemble de ses forces. Pour l'attaquant uruguayen, le capitaine brésilien et le gardien espagnol, un accord est tout proche d'être trouvé pour prolonger leur bail jusqu'au 31 août. Ils ne seront pas de trop pour une fin de compétition qui va prendre des allures de grand tournoi international à Lisbonne, entre le 12 et le 23 août, dates des quarts de finale et de la finale. Pour les autres joueurs, cela semble plus complexe.

D'après les informations de RMC, les négociations sont compliquées avec le latéral droit belge et le latéral gauche français. Meunier est très proche de s'engager avec le Borussia Dortmund et pourrait bien rejoindre le club allemand dès la fin de son contrat parisien, le 30 juin. Kurzawa, lui, est annoncé dans pas mal d'écuries européennes sans que pour le moment une équipe se dégage pour l'accueillir. Pourtant, le PSG aura besoin de toutes ses forces vives, car dans ce format inédit, une finale de Ligue des Champions n'a jamais été aussi proche depuis l'arrivée de QSI.