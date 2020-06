Mercato : Leonardo confirme une grande lessive estivale au PSG

Leonardo ne prend jamais la parole pour ne rien dire. Discret depuis l'ouverture du mercato en France, le directeur sportif est sorti de son silence samedi en accordant un peu de temps au Journal du Dimanche. Le directeur sportif du PSG en a profité pour confirmer quelques rumeurs qui traînaient ici et là. Il a notamment affirmé que ni Thiago Silva (35 ans), ni Edinson Cavani (33 ans) ne seraient conservés par le champion de France. «Ils vont quitter le club à la fin de la saison. C'est confirmé.»

Une page va donc se tourner officiellement mais avant cela, les deux joueurs bénéficieront de quelques semaines supplémentaires. Le PSG cherche à les prolonger le temps de terminer la Ligue des Champions, dont le «final 8» est prévu au mois d'août au Portugal. Des petits détails restent à régler à en croire Leonardo. «La manière dont on peut y parvenir n'est pas encore claire.» Si les deux joueurs ne pourront pas dire adieu à leurs supporters au Parc des Princes, ils auront tout de même l'occasion de porter le maillot rouge et bleu une dernière fois.

Meunier, Kurzawa et Choupo-Moting vont tous partir

Arrivés respectivement en 2012 et en 2013, le capitaine brésilien et le meilleur buteur du club uruguayen ne seront pas les seuls à quitter le navire. On s'en doutait un petit peu mais le directeur sportif a confirmé toutes ces nouvelles. Tous en fin de contrat, Thomas Meunier (28 ans), Layvin Kurzawa (27 ans) et Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) ne seront pas prolongés. On ne sait pas en revanche si le club cherchera à les conserver pour la Ligue des Champions.

Le PSG va donc avoir besoin de renforts pour combler tous ces départs. Il reste également le cas des jeunes comme Tanguy Kouassi (18 ans) et Adil Aouchiche (17 ans). Les deux pépites du centre de formation sont également en fin de contrat aspirant et les négociations pour passer professionnel n'ont toujours pas abouti. Pour le longiligne défenseur central, le problème semble même déjà réglé car à en croire RMC, il a signifié à ses dirigeants qu'il partirait à la fin de la saison. Mais Leonardo n'a pas eu un mot là-dessus.