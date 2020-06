Mercato : Tanguy Kouassi va quitter le PSG !

Tanguy Kouassi (18 ans) s'apprête donc à marcher sur les traces de Christopher Nkunku et Moussa Diaby notamment. Après une saison prometteuse avec les champions de France, le jeune défenseur central avait séduit tout son monde par ses prestations convaincantes. Capable d'évoluer dans l'entrejeu, Kouassi rayonnait par sa maturité et sa polyvalence. Ses qualités étaient louées par son entraîneur Thomas Tuchel, désireux de conserver cette pépite estampillée PSG.

La suite après cette publicité

En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, le titi parisien rêvait de parapher son premier contrat professionnel avec son club de cœur. Mais les négociations avec le directeur sportif Leonardo et la direction du Paris SG se sont enlisées. Récupérant ce dossier brûlant à son arrivée, Leonardo n'est jamais parvenu à renverser la tendance pour convaincre Kouassi (18 ans) de signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain.

Tanguy Kouassi décide de quitter le PSG

Et pourtant, avec treize apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, l'intéressé pensait bien avoir prouvé qu'il constituait une alternative crédible aux yeux de Thomas Tuchel. Malheureusement pour lui, ce ressenti n'a pas été perçu de la même façon par son club formateur... Un constat amer qui aurait poussé Tanguy Kouassi vers un départ. Selon les informations de RMC Sport, le jeune Francilien aurait annoncé sa décision de quitter Paris à ses dirigeants, mais le nom de son nouveau club n'aurait pas filtré.

Si le mystère reste entier sur la future destination de ce pur produit du centre de formation parisien, RMC Sport précise que l'AC Milan et le RB Leipzig seraient hors course. Ce choix effectué par le défenseur central ressemble à un petit camouflet pour Leonardo et le PSG tant le joueur incarnait à merveille l'excellence de la formation francilienne. La signature de son premier contrat professionnel devenait prioritaire surtout avec les difficultés rencontrées en parallèle avec un certain Adil Aouchiche... Et si le champion de France perdait ses deux figures de proue du centre de formation cet été ? On se rapproche inéluctablement d'un tel scénario...