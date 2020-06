Le rendez vous de la dernière chance du PSG dans le dossier Aouchiche

Décidément, l’actualité de cette fin de mois de juin à Paris est intense. Entre les départs annoncés de Thiago Silva, d’Edinson Cavani, de Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa, et celui acté il y a deux jours du grand espoir Tanguy Kouassi au Bayern Munich, le PSG et surtout Leonardo sont sur tous les fronts. Et ce n’est peut-être pas terminé puisque l’avenir d’Adil Aouchiche (17 ans) est lui aussi sur toutes les lèvres à la Factory, le siège du PSG à Boulogne. Tout et son contraire ont été dit au sujet de l’avenir du milieu offensif parisien. Selon certaines sources, il a passé sa visite médicale à Saint-Etienne, d’autres affirment que son départ du PSG est déjà acté.

Pourtant, selon nos informations, il y a toujours une chance pour que le Ballon d’Argent du dernier Mondial U17 signe son premier contrat pro au PSG. C’est la volonté première du joueur depuis le début et c’est pour cela qu'il n’a pas encore donné suite aux propositions des nombreux clubs qui rêvent de le recruter. Selon nos informations, l’AS Saint-Etienne (dont la piste n’est pas plus avancée que les autres malgré une visite des installations du club il y a quelques jours), le Stade Rennais, le LOSC en France, mais aussi Leicester et le Bayer Leverkusen à l’étranger sont à l’affût et attendent le verdict définitif du milieu parisien quant à son choix définitif de rester ou non à Paris.

Un rendez-vous de la dernière chance avec le PSG planifiée la semaine prochaine

Comme c’est le cas depuis le début, Adil Aouchiche (3 matches toutes compétitions confondues avec le PSG la saison passée pour un but), qui n’a pas fait de l’aspect financier sa priorité ultime, a besoin de sérieuses garanties sur son futur temps de jeu à Paris et comment il sera utilisé dans la rotation de l’effectif parisien au milieu de terrain. C’est la raison pour laquelle un rendez-vous est planifié pour le début de la semaine prochaine avec Leonardo pour tenter de trouver un accord qui permettrait au natif du Blanc-Mesnil de s’inscrire dans la durée à Paris.

Les précédentes discussions sur le sujet n’ont pas vraiment convaincu le joueur et son entourage et il faudra au PSG être beaucoup plus armé pour réussir à convaincre son prodige de poursuivre l’aventure à Paris. Une chose est sûre, le nouveau départ de l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du PSG après Tanguy Kouassi ferait sacrément tache dans le bilan pour le moment plus que satisfaisant de Leonardo depuis qu’il est revenu à Paris il y a un an.