Brest : la méthode Michel Der Zakarian met tout le monde d'accord

Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'entraîneur du Stade Brestois Michel Der Zakarian avait décelé un manque de caractère à son arrivée sur le banc breton : «Je ne sentais pas de gros leaders. Personne n'aboie dans ce vestiaire. Brendan Chardonnet, mon capitaine, parle un peu mais ce n'est pas un aboyeur. Il n'y a que moi qui ai une grosse voix (sourire). J'ai voulu tout bousculer, peut-être trop fortement, au départ. Je voulais donner de la confiance aux joueurs, mais ça a encore plus inhibé certains. J'ai alors eu des discussions avec le staff et le vestiaire. Il y a eu une écoute des deux côtés et ça s'est mis en place, petit à petit.»

La suite après cette publicité

Après un début de saison manqué, l'ancien coach de Montpellier réalise pour le moment une superbe série en cours de 6 victoires, qu'il peut poursuivre face au MHSC ce samedi après-midi : «on a fait des retours avec la vidéo, individuellement. Beaucoup de joueurs ne regardent pas les matches. Les générations actuelles zappent très, très vite. Ils doivent comprendre que se voir jouer permet de progresser. On peut aussi montrer des images de grands joueurs, à leur poste, et d'équipes de grands championnats. Avec mon staff, j'ai toujours fonctionné comme ça. Voir les choses, c'est parfois plus marquant que les paroles.»