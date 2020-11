Les revenus totalement fous de la pépite Youssoufa Moukoko

Grand espoir du Borussia Dortmund, l'attaquant Youssoufa Moukoko va fêter vendredi ses 16 ans. Une échéance importante puisqu'elle pourrait lui permettre de débuter samedi en Bundesliga contre le Hertha Berlin (20h30). Déjà un phénomène au sein du club de la Ruhr avec qui il a pris part à la présaison cet été, le buteur allemand compte déjà 13 buts en 4 matches avec l'équipe U19. Phénomène sportif, mais aussi marketing, Youssoufa Moukoko dispose de revenus déjà impressionnants pour son âge comme le révèle Bild.

Le média explique que le jeune buteur touche environ 350 000 euros par an avec le Borussia Dortmund pour l'instant. Un salaire qui devrait être rapidement revu à la hausse quand le joueur aura fait ses débuts en équipe première. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il devrait aussi être prolongé. Les sponsors ont également flairé le talent du prodige allemand qui a signé un contrat long terme avec Nike en avril 2019 estimé à 10 millions d'euros. Il a d'ailleurs touché une prime à la signature d'un million d'euros et pourrait recevoir une prime à six chiffres lors de ses débuts en championnat.