Dortmund - Real Madrid : Vinicius Jr a eu de la fièvre

Dans moins d’une heure et demie, la finale de la Ligue des Champions débutera enfin. Le Borussia Dortmund espère remporter la deuxième édition de son histoire, après celle de 1997, alors que les Merengues rêvent d’un 15e trophée pour confirmer leur domination. Trois heures avant, les Madrilènes ont d’ailleurs déjà livré leur composition de départ, avec un 4-4-2 en losange classique, avec Jude Bellingham derrière Vinícius Júnior et Rodrygo Goes associés en pointe. Et s’il n’y a pas de surprise parmi les noms, Relevo nous apprend qu’une des stars de la formation madrilène ne serait pas à 100%.

Comme l’a appris le média espagnol, Vinicius Jr (23 ans) aurait eu de la fièvre jeudi et vendredi, soit quelques heures avant la finale. Son entourage aurait d’ailleurs été inquiet pour son état de santé, mais le Brésilien aurait pris un traitement et se serait réveillé en bien meilleur état. Plus de peur que de mal pour le joueur avec cinq buts et une passe décisive lors des cinq derniers matches.