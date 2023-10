Ligue 1 : l’OGC Nice fait le travail à Clermont et devient nouveau leader provisoire

Pour le match inaugural de la 10e journée de la Ligue 1, on avait le droit à un choc des extrêmes entre l’hôte, le Clermont Foot 63, avant-dernier du classement, et l’OGC Nice, dauphin de l’AS Monaco avec un petit point de retard. Les Auvergnats étaient néanmoins en meilleure forme depuis quelques semaines, un regain confirmé par sa victoire à Lyon, lanterne rouge de L1. De son côté, le Gym était toujours invaincu en championnat et espéraient chiper provisoirement la première place à l’AS Monaco, en déplacement à Lille dimanche après-midi (15h).

Malgré ses résultats mitigés depuis le début de saison, les hommes de Pascal Gastien montraient de meilleures choses sur les dernières échéances, comme à Montpellier - match à rejouer finalement, ou face à l’OL. Mais face à une équipe niçoise bien organisée, notamment grâce à un Jean-Clair Todibo des grands soirs, le CF63 n’était jamais assez dangereux pour inquiéter grandement le dernier rempart polonais Marcin Bulka, élu meilleur joueur du mois de septembre. Et très vite, le Gym était tout aussi intéressant dans l’autre surface de réparation…

Le tarif classique pour les Aiglons à l’extérieur

En effet, Gaëtan Laborde était le premier à faire vibrer Gabriel-Montpied avec sa reprise du droit, le ballon heurtant d’abord le poteau avant d’être capté par Mory Diaw (10e). Les poulains de Francesco Farioli étaient même les seuls à tenter leur chance au but en première période. A la suite d’une faute d’Alidu Seidu sur Hicham Boudaoui, l’arbitre sifflait penalty pour les visiteurs, qui voyaient Laborde mettre trop de puissance et rater le cadre à 11 mètres (37e). L’autre ancien Montpelliérain de l’OGC, Morgan Sanson, avait également moins de réussite face au but, avec un tir contré par Max Caufriez (43e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Nice 22 10 7 6 4 0 11 4 17 Clermont 5 9 -7 1 2 6 7 14

Au retour des vestiaires, les Clermontois montraient enfin de meilleures intentions offensives, mais tombaient sur une charnière centrale Todibo-Dante plus que solide, malgré quelques opportunités pour Muhammad Cham (56e) ou encore Shamar Nicholson (72e). Finalement, les Aiglons trouvaient la faille sur la gauche, avec Romain Perraud pour servir Boudaoui, poussant le ballon dans le but vide (74e). Le score ne changeait pas jusqu’au coup de sifflet final. Avec un autre succès 1-0 à l’extérieur, l’OGC Nice est le nouveau leader provisoire de Ligue 1, tandis que Clermont rate l’occasion de sortir de la zone de relégation.