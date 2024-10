Équipe de France : Christopher Nkunku pose sa candidature pour l’après-Griezmann

Il est enfin de retour. Profitant de la retraite internationale d’Antoine Griezmann et l’absence de Kylian Mbappé, Christopher Nkunku a fait son retour en équipe de France pour le rassemblement d’octobre. Une récompense pour le milieu offensif qui est brillant depuis le début de saison avec Chelsea. Avec les Blues, le joueur formé au PSG compte 7 buts en 11 rencontres. Un rendement impressionnant, surtout pour un joueur qui revient d’un an marqué par les blessures et qui doit se contenter d’un statut de remplaçant.

Forcément, le natif de Lagny-sur-Marne arrive revanchard pour ce rassemblement. Et le timing fait bien les choses car, avec l’absence d’Antoine Griezmann, l’ancien du RB Leipzig a la possibilité de s’installer en soutien de l’attaquant de pointe dans le 4-2-3-1 de Didier Deschamps. Pour ce faire, le rassemblement d’octobre sera une vraie opportunité pour le joueur de 26 ans qui est conscient du rendez-vous qui l’attend dans les prochains jours. Présent en conférence de presse ce mardi, le nouveau numéro 10 des Bleus a affiché ses ambitions, lui qui a connu tant de déceptions sous le maillot frappé du coq.

Christopher Nkunku est prêt à prendre la relève d’Antoine Griezmann

Forcément, la comparaison avec Antoine Griezmann ne manquera pas d’être relevée dès les premiers pas du retour de Christopher Nkunku. Alors que les successeurs de Zinedine Zidane avaient été recherchés pendant des années, les successeurs de Griezmann seront également scrutés dans les prochains mois. Interrogé sur ses similitudes avec la légende de l’Atlético, l’attaquant des Blues a avoué qu’il sera prêt à apporter aux Bleus à sa manière et sans se calquer sur le style de Grizou : «je suis très heureux de revenir en équipe de France après plus d’un an d’absence, Antoine Griezmann a laissé un héritage immense en équipe de France. Il marque une génération de foot. Je n’essaie pas de le remplacer, je veux juste apporter ma pierre à l’édifice. On a des caractéristiques différentes. Le coach me connait bien, même si je ne suis pas titulaire en club, j’essaie d’être le plus performant possible.»

Des performances qui seront observées à la loupe par les fans et les suiveurs de l’équipe de France pour savoir si Christopher Nkunku est un candidat crédible pour l’après-Griezmann. De retour après un an de galère, le droitier a fait part de son envie de s’installer durablement avec les Bleus et compte devenir un titulaire à court et long terme : «je veux y rester et performer, c’est un de mes objectifs. Je reviens de très loin, les blessures sont derrière moi. Le but est de rester fit, en bonne santé. Je veux profiter et prendre du plaisir sur le terrain. C’est le coach qui choisit si je suis titulaire. Tous les joueurs ont envie de démarrer les matchs. Je ne fais pas profil bas parce que j’ai faim de jouer et de montrer de quoi je suis capable.» Place au terrain et à la rencontre contre Israël ce jeudi (21h).