Pays-Bas - Espagne : les compos sont là

Outre la rencontre entre la France et la Finlande, de nombreuses rencontres amicales internationales se jouent ce mercredi soir. Le match entre les Pays-Bas et l'Espagne est notamment à noter. Ainsi, nous venons de découvrir les compositions d'équipes pour cette confrontation au sommet. Luis Henrique a décidé d'aligner sa formation en 4-3-3 avec un Alvaro Morata en grande forme avec la Juventus Turin.

Unai Simon gardera les buts et sera protégé par Gaya, Martinez, Éric Garcia et Bellerin. Au milieu de terrain, on retrouvera Canales, Rodri et Koke. Enfin le trio offensif est Asensio, Morata et Gerard Moreno. Du côté des Oranjes, le 4-3-3 est aussi de mise. Bizot est le dernier rempart et on retrouve devant lui Wijndal, Akké, Veltman et Hateboer . Au milieu prennent place De Jong, Van de Beek et Wijnaldum. Enfin, devant Depay sera accompagné de Luke de Jong et de Berghuis.