PSG : Leonardo dévoile sa stratégie pour le mercato estival

Leonardo possède cette faculté déconcertante pour choisir le moment de ses interventions médiatiques. Peu présent dans les médias depuis son retour au Paris Saint-Germain, le directeur sportif parisien se savait forcément attendu ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. Non, l'homme fort du sportif au PSG n'a pas misé sur l'effet d'annonce mais a plutôt axé son discours sur la réalité économique du moment. Car le football traverse une période particulière avec la crise sanitaire, et le champion de France ne déroge pas à la règle.

Qu'on se le dise, le Paris SG ne va pas débourser des sommes pharaoniques cet été, mais se montrera actif lors de ce mercato estival. Mais Leonardo doit composer avec une contrainte : vendre avant de lancer les hostilités... « Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre. Il y a le fair-play financier aussi. Le PSG vit la même situation, on a besoin de vendre, on a fait un grand investissement il n'y a pas longtemps pour Icardi, » commente ainsi le principal protagoniste. La feuille de route demeure limpide, priorité aux départs donc avant de réaliser quelques coups pour renforcer un effectif qui a tout gagné en France et a atteint la finale de la Ligue des champions.

Le PSG surveille le marché français

« On doit être un peu créatifs aussi, les départs étaient prévus, l'idée c'est qu'il y ait des recrues, on a encore un mois pour recruter mais on doit gérer les sorties aussi, » rappelle Leo. Interrogé sur la volonté exprimée par Kylian Mbappé ce dimanche concernant le mercato, Leonardo a rappelé que le projet parisien reposait sur un leitmotiv : l'ambition. « Kylian dit ça parce qu'on pense la même chose, le PSG est ambitieux mais on doit faire attention aussi. » Ne restait plus qu'à connaître les postes où souhaite se renforcer le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Et Leonardo a donné quelques indices à ce sujet, révélant même garder un œil attentif sur le marché français.

« On a besoin d'un latéral droit c'est évident avec le départ de Meunier. Le joueur français est habitué à partir donc c'est compliqué. Camavinga on parlait de 80 millions peut-être ça sera moins, mais c'est un joueur qui a très bien démarré. On regarde le marché français, on ne va pas faire dix joueurs, on doit être créatifs, on a beaucoup d'idées. On avait trop de joueurs, la base existe. Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria... Kimpembe très jeune, Navas formidable... L'important c'est d'avoir des joueurs qui vont donner des solutions au coach. » Les supporters du PSG sont prévenus, il faudra patienter avant de voir des recrues débarquer au Parc des Princes...