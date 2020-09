PSG : Kylian Mbappé met la pression pour le mercato

Le mercato du PSG est pour le moment assez pauvre. L'épisode du faux-départ de Lionel Messi du Barça a sans doute retardé les plans parisiens, mais ce contre-temps est désormais terminé. Sergio Rico vient de signer définitivement dans le club de la capitale, mais le chantier des gardiens n'est pas terminé. Alphonse Areola, à peine revenu, doit se trouver une porte de sortie, Leonardo et Tuchel ne comptant pas sur lui. À l'inverse, Eric Maxim Choupo-Moting est lui sur le point de signer un nouveau contrat, comme le rapportait L'Equipe hier soir.

Ce sera sans doute insuffisant pour espérer retourner en finale de la Ligue des Champions. Le mercato est déjà bien entamé et le PSG n'avance pas beaucoup sur d'autres dossiers. Certes, le champion de France souffre de la crise économique et doit vendre pour environ 60 M€. Des joueurs comme Julian Draxler, Loïc Mbe Soh mais surtout Idrissa Gueye sont d'ailleurs invités à un départ. Sauf qu'il faudra bien recruter. Et même si Leonardo se montre prudent sur le marché, certains au club s'impatientent.

«Il faut acheter des joueurs»

C'est notamment le cas de Kylian Mbappé. Au sortir d'une finale de la Ligue des Champions et après avoir offert la victoire à l'équipe de France en Suède hier soir, l'attaquant a demandé, au micro de Téléfoot ce dimanche matin, des recrues et vite, afin de soulever enfin la Ligue des Champions. «Évidemment que le PSG a grandi avec cette finale. Avant, on avait ce blocage des quarts de finale, maintenant on a brisé ça. Plein d'équipes ont perdu une finale et ont gagné l'année d'après», s'est enthousiasmée la star avant de poursuivre.

«Il faut positiver et faire un bon recrutement. Je pense que c’est important. Il faut acheter des joueurs. J’espère qu’il y aura de bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée», prévient Mbappé, dont le contrat n'a d'ailleurs toujours pas été prolongé, lui qui appartient au PSG jusqu'en 2022. Voilà qui a le mérite d'être clair. Leonardo et son équipe savent à quoi s'en tenir : pour rassurer son effectif et le club, des nouvelles recrues seraient les bienvenues, et rapidement.