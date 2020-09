PSG : rebondissement dans le dossier Eric Maxim Choupo-Moting !

Quelques minutes qui font toute la différence. Buteur miraculeux (2-1, 90e+3) lors du quart de finale renversant de Ligue des champions opposant le PSG à l'Atalanta Bergame, le 12 août dernier, Eric Maxim Choupo-Moting a retourné plus d'une veste. Entré à la 80e minute de jeu en lieu et place du coûteux Mauro Icardi, le Camerounais de 31 ans avait pris toute la lumière le temps d'une soirée étoilée, en se montrant décisif sur les deux buts franciliens dans le money time. Une destinée que les meilleurs scénaristes auraient rêvé d'écrire pour celui qui, au mieux, faisait jusque-là office de mascotte du Parc.

La suite après cette publicité

Mais depuis ces derniers mois beaucoup de choses ont changé. Son statut d'abord, notamment aux yeux de certains réticents au sein de la direction parisienne. Mais aussi et surtout les finances des clubs de football (et pas que), bien rognées par une pandémie mondiale qui a mis l'activité économique au tapis durant de longues semaines.

Leonardo se laisse convaincre

C'est ainsi que Paris a retropédalé dans bon nombre de dossiers. Thiago Silva, finalement parti à Chelsea, se serait par exemple vu proposer une prolongation à l’issue du Final 8. Dans la même lignée, Layvin Kurzawa a prolongé fin juin jusqu'en 2024 alors qu'il était annoncé sur le départ depuis de longs mois. Sergio Rico a, lui, vu son option d'achat (peu élevée) être levée. Autre argument de poids : Paris a besoin de recrues dans le secteur offensif. En effet, Mauro Icardi n'apporte pas toujours toutes les garanties nécessaires à une équipe du standing de Paris et Edinson Cavani a filé vers d'autres cieux. Kylian Mbappé n'est pour sa part pas toujours convaincant dans ce registre.

Leonardo, le directeur sportif du club, s'est donc mis à la recherche d'un véritable remplaçant au poste de numéro 9. Le tout avec une enveloppe réduite. Et c'est au moment de cette quête peu aisée, que l'option d'une prolongation offerte à Eric Maxim Choupo-Moting fait son chemin révèle l'Equipe. Ce dernier, très apprécié par Thomas Tuchel, a déjà montré sa qualité d'adaptation au sein du vestiaire et a, qui plus est, de vraies dispositions de supersub comme il l'a démontré lors de l'été portugais des Parisiens. Reste maintenant au board rouge et bleu à passer à l'action, lui qui a déjà vu partir bon nombre d'éléments importants de son effectif ces derniers mois.