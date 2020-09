Le PSG doit vendre pour 60 millions d'euros

Outre les difficultés sanitaires qu'est en train de subir le PSG, un problème financier risque également de se poser. Selon L'Équipe, le club de la capitale va devoir vendre entre 60 et 70 millions d'euros pour retrouver un équilibre économique, avec quelques victimes déjà désignées.

En effet, certains indésirables de l'effectif de Thomas Tuchel vont certainement devoir plier bagage. Ainsi les noms de Julian Draxler et d'Alphonse Areola semblent être tout désignés. Peu utilisé dans le milieu parisien, l'Allemand va devoir se trouver une porte de sortie. Un peu comme le gardien français qui ne semble même plus être considéré comme le numéro 2 alors que Sergio Rico s'est engagé pour quatre ans. Autre hypothèse, des titis du centre de formation pourraient être évacués à l'image de Loïc Mbe Soh, courtisé en Championship et en Espagne.