Le PSG achète Sergio Rico

C'était annoncé par différents médias en cette fin de semaine, c'est désormais officiel. Sergio Rico est définitivement joueur du Paris Saint-Germain. Prêté par le Séville FC cette saison, le portier espagnol, doublure de Keylor Navas, va donc prolonger l'aventure.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Sergio Rico après avoir trouvé un accord avec le Séville Fútbol Club pour son transfert définitif. Le gardien de but espagnol est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2024 », annonce le club de la capitale dans un communiqué officiel. Le prix de l'opération n'a pas été dévoilé mais les médias ibériques évoquaient un montant de 6 millions d'euros.

Rico a convaincu le PSG

« Sergio Rico, qui a fêté ses 27 ans le 1er septembre, est le neuvième joueur espagnol de l’histoire du Paris Saint-Germain, le premier au poste de gardien de but. Lors de sa première saison avec les Rouge et Bleu, le gardien formé au Séville FC, l’un des clubs de sa ville natale, a disputé 10 matches toutes compétitions confondues, remportant le Championnat de France, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Le mois dernier, l’international espagnol (1 sélection) a atteint avec son équipe la première finale de Ligue des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain », précise le champion de France en titre.

Cette saison, l'Espagnol a alterné le bon et le moins bon, et les premières informations publiées indiquaient d'ailleurs que Leonardo ne souhaitait pas forcément le conserver. Titularisé face à Leipzig en demi-finale de Ligue des Champions notamment, l'Andalou a finalement convaincu la direction parisienne, qui n'a peut-être pas trouvé d'autres options sur le marché.