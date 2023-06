Interdictions de stade et grosses amendes pour les auteurs des actes racistes envers Vinicius Junior

Ce lundi, le gouvernement espagnol a annoncé de lourdes sanctions financières et des interdictions de stade contre les «supporters» ayant commis des actes à caractère raciste à l’encontre de la star du Real Madrid, Vinicius Junior, à la fin du mois de janvier dernier. Pour rappel, avant un derby contre le rival de l’Atlético, quatre personnes avaient décidé de pendre un mannequin à l’effigie de l’attaquant brésilien à un pont de la capitale espagnole. Arrêtés il y a deux semaines avant d’être remis en liberté, ces derniers vont en effet écoper de deux ans d’interdiction de stades et de 60.001 euros d’amende, comme l’a annoncé le Conseil supérieur des Sports dans un communiqué.

Mais ce n’est pas tout puisque l’organisme dépendant du ministère des Sports a également donné les sanctions pour les incidents de Mestalla. Ainsi, les trois personnes incriminées, qui ont été au cœur d’un nouveau scandale lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid en proférant des insultes racistes envers le Brésilien, ont été sanctionnées de 5.000 euros d’amende et d’un an d’interdiction de stade. Néanmoins, ces sanctions doivent encore être entérinées par des instances gouvernementales, responsables des questions de sécurité dans le pays. Affaire à suivre donc…

