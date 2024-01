L’anecdote insolite de Kylian Mbappé après sa visite au Real Madrid

Ce soir, Envoyé Spécial va diffuser sur France 2 une émission consacrée à un certain Kylian Mbappé. L’occasion d’en savoir un peu plus sur la star de l’équipe de France. Questionné par la journaliste Elise Lucet, le jeune homme de 25 ans a d’ailleurs évoqué une anecdote intéressante sur sa première visite au Real Madrid en 2018. Un moment incroyable pour le joueur, qui a vite été recadré par sa mère et désormais agent Fayza Lamari.

«Ma mère m’avait emmené dans ses salles de classe pour faire le ménage. C’était une semaine. À cette époque, j’avais été invité par le Real Madrid. J’avais fait mon stage de troisième, (…) j’y avais passé quatre jours. J’avais vu toutes les stars, tous les équipements… Et derrière, les trois jours de ménage ! Maintenant, je vous dis que c’est pas mal. Mais à l’époque, je ne captais pas. Je me suis dit: "mais qu’est-ce qu’elle est partie me foutre ici?". J’étais tranquillement là-bas, elle m’a ramené ici! Quand tu es jeune, tu ne captes pas. Mais maintenant, avec le recul, j’aurais fait la même chose (…) Oui parce que j’avais touché les étoiles. Il fallait que je revienne bien sur terre.» Mais KM7, plus âgé à présent, va bien rejoindre le club de ses rêves dans quelques mois puisqu’il s’est déjà mis d’accord avec le Real Madrid selon nos informations.