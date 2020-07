Manchester City : Le message d'adieu de David Silva

L’histoire passionnelle entre David Silva et Manchester City durait depuis une décennie. Dix années sont passées et l’ex-international espagnol tire sa révérence sous le maillot des Skyblues. Le milieu de terrain de 34 ans arrivait en Angleterre en 2010, en provenance de Valence. La suite, tout le monde la connaît. 433 matches disputés pour le petit lutin espagnol qui lui valaient pas moins de 77 buts et 140 passes décisives sous le maillot ciel et blanc. « C'est l’un des meilleurs joueurs que j’ai entrainé. David Silva est un magicien. C’est le joueur de la décennie en Premier League. Je paierais cher pour le voir jouer toute sa vie. »

Tous les grands noms du football lui rendent hommage. De Guardiola, à Mancini en passant par Kompany et consorts, ils sont unanimes. Des mots touchants à l’encontre du milieu qui aura marqué de son empreinte son aventure chez les citizens. Ce dernier a tenu à laisser un dernier petit message, avant son départ : « Pour moi, cela a été parfait. Quand je suis arrivé, je ne pensais pas rester aussi longtemps. Au-delà du football et des trophées, je retiendrai l’amour des gens. C’est le plus important. Je serai bleu. Bleu pour toujours. » À 34 ans, David Silva s’en va, mais ne devrait pas pour autant arrêter ce qui l’a mené jusqu’ici aujourd’hui, le football.