Chine : Rafa Benitez quitte le banc du Dalian Pro

Rafa Benitez quitte la Chine ! L'entraîneur espagnol de 60 ans a annoncé qu'il mettait un terme à son aventure sur le banc du Dalian Professional FC. Arrivé en juillet 2019, l'ancien entraîneur de Liverpool, l'Inter, Chelsea, Naples, du Real Madrid et de Newcastle explique dans une missive publiée sur son blog que sa décision a été motivée par la situation sanitaire incertaine.

«Malheureusement, comme tant de choses l'année dernière, le Covid-19 a changé nos vies et nos projets. À partir d'aujourd'hui, mes assistants et moi-même n'entraînerons malheureusement plus le Dalian Professional FC. (...) La pandémie est toujours là, pour nous tous, et soutenir nos familles a été une priorité lors de la prise de cette décision.» Benitez part sur un triste bilan de 18 défaites, 8 nuls et 11 victoires en 37 matches et s'assoit sur un salaire annuel de 13,5 millions d'euros. En Espagne, on évoque Quiqué Sétien, ancien coach du FC Barcelone, comme favori pour le remplacer.