Real Madrid : le transfert de Jude Bellingham est imminent !

La suite après cette publicité

Jude Bellingham ne sera sans doute pas de la partie pour le match du titre en Bundesliga (contre Mayence), mais le jeune Anglais pourrait bien vivre deux émotions très fortes dans les prochains jours. Un titre national avec le Borussia Dortmund et un transfert au Real Madrid. Désormais, il ne fait presque plus de doutes sur le fait que le Britannique atterrira prochainement en Espagne.

Les derniers échos de la presse allemande et madrilène sont d’ailleurs assez parlants. Un transfert à plus de 100 M€ est évoqué et un accord contractuel avec Jude Bellingham a été trouvé. Ce dernier devrait parapher un contrat de six ans assorti d’une clause libératoire touchant le milliard d’euros. Aux oubliettes donc Manchester City, Manchester United et autre Liverpool.

À lire

Real Madrid : la mise au point musclée de Carlo Ancelotti sur l’avenir d’Eden Hazard

Accord de principe trouvé avec le BVB

D’ailleurs, Marca placarde ce matin sur sa Une que l’arrivée de l’Anglais à Madrid est « imminente ». Le quotidien explique qu’une délégation merengue s’est rendue à Dortmund ces derniers jours et qu’un accord de principe a été trouvé avec le BVB. Considéré comme la cible prioritaire du mercato estival, devant Kylian Mbappé, Bellingham est verrouillé.

La suite après cette publicité

L’annonce du transfert devrait intervenir une fois le championnat allemand terminé et le natif de Stourbridge viendra donc rejoindre la Casa Blanca. Un énorme coup qui permet aux Merengues d’avoir rapidement organisé la succession du mythique trio Casemiro-Kroos-Modric avec Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga.