Dossier Škriniar : l'Inter a porté le coup fatal au PSG

« Je pense que le mercato de toutes les équipes va dépendre beaucoup du Mondial. Personne ne peut savoir s'il va y avoir des blessures. On va être attentifs aux joueurs et tout ce qui se passe au Mondial. C'est impossible de dire ce que va être le mercato du PSG et des autres équipes en janvier » Interrogé sur la teneur du mercato hivernal parisien lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Luis Campos s’était montré évasif.

Pourtant, le conseiller football du Paris Saint-Germain compte bien se montrer actif en janvier. Son but est clair : recruter un défenseur, un milieu ainsi qu’un élément offensif. Concernant ce dernier poste, le nom du Colchonero João Félix a été avancé. En revanche, pour ce qui est du défenseur tant désiré, Paris va devoir abandonner définitivement son souhait d’enrôler Milan Škriniar, dont le contrat arrive pourtant à échéance en juin prochain.

Škriniar a décidé de rester

Depuis plusieurs jours, les dirigeants intéristes affichent d’ailleurs publiquement leur confiance. « Je suis très optimiste que nous puissions parvenir à une conclusion positive des négociations d'ici le 13 novembre, dernier match du championnat avant l'arrêt de la Coupe du Monde », avait confié le président Steven Zhang. Dernièrement, nous vous révélions également en exclusivité que la femme du Slovaque a poussé pour rester à Milan et qu’elle est en train d’obtenir gain de cause.

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport confirme toute cette tendance : le joueur a décidé de rester à Milan et une réunion organisée entre les parties concernées avant le match remporté 6-1 contre Bologne le 9 novembre dernier a sans doute été décisive. L’entretien s’est déroulé comme l’Inter le désirait et il ne resterait plus que les bonus à régler. Ouvert à la négociation et conscient qu’il n’obtiendra pas les 9 M€ promis par le PSG, le clan Škriniar devrait accepter les 5,5 M€ fixes proposés par l’Inter plus des bonus pouvant faire grimper la note à 7 M€. Une annonce officielle est même attendue la semaine prochaine.