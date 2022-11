Mercato PSG : la raison imparable pour laquelle Milan Skriniar va refuser Paris pour prolonger à l'Inter

La suite après cette publicité

C'est un feuilleton qui a animé tout l'été et qui a eu des conséquences importantes sur le mercato du PSG. On parle bien évidemment de Milan Skriniar. Le défenseur international slovaque était la priorité défensive de Luis Campos, la seule piste sérieuse d'ailleurs au poste de défenseur central censé apporter de la concurrence et de la densité dans un secteur assez dépourvu en somme.

Mais l'homme fort du mercato parisien s'était cassé les dents sur l'intransigeance du club lombard malgré l'envie du joueur de rejoindre la capitale française, l'intervention de Nasser Al-Khelaifi et plus de 55 M€ mis sur la table. Qu'à cela ne tienne, le PSG restait serein et attendait les premiers jours de janvier pour tenter sa chance directement auprès du roc défensif slovaque, en fin de contrat en juin 2023 voire même pour un transfert cet hiver pour une somme oscillant entre 25 et 30 M€.

Sa femme ne veut pas aller à Paris

Mais c'était sans compter sur un élément prépondérant et pour le moins inattendu qui allait tout changer dans l'esprit de Skriniar. Selon nos informations, la femme du joueur, d'abord d'accord pour rejoindre Paris, a finalement effectué un sacré rétropédalage. Très attachée à l'Italie et à la cité italienne, elle ne se voyait pas quitter Milan pour rallier Paris l'été prochain et a fait un sacré lobby auprès de son homme pour rester.

De son côté, le capitaine milanais se sent bien lui aussi à Milan et la récente qualification de son équipe en 1/8e de finale de la Ligue des Champions l'a rassuré sur les ambitions sportives de l'actuel 6e de Serie A qui veut reconstruire une équipe compétitive la saison prochaine autour de lui. D'ailleurs à l'issue de la qualification en C1, le président du club italien, Steven Zhang, avait évoqué sa confiance sur le fait de le voir prolonger « Je suis très optimiste que nous puissions parvenir à une conclusion positive des négociations d'ici le 13 novembre, dernier match du championnat avant l'arrêt de la Coupe du Monde. Il y a des indices et des conditions positives pour dire cela. »

Le deuxième plus gros salaire du club

Ces dernières heures, la presse italienne se fait écho de l'imminence de la prolongation du défenseur de 27 ans à l'Inter. On parle là d'un nouveau contrat de 4 saisons assorti d'un confortable salaire de près de 7 M€ par an (légèrement inférieur à ce que lui proposait le PSG). Soit un salaire plus que doublé par rapport à celui que Skriniar touche actuellement et qui lui permettrait de devenir le deuxième joueur le mieux payé du club derrière Romelu Lukaku...