PSG : le duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé fait des étincelles

Didier Deschamps peut avoir le sourire. Le sélectionneur de l’équipe de France, qui dévoilera sa liste pour l’Euro 2024 le 16 mai prochain, voit d’un bon oeil la bonne forme de Kylian Mbappé (25 ans) et d’Ousmane Dembélé (26 ans). Ménagés face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, les deux champions du monde 2018 étaient titulaires hier soir face à Lorient, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Et tous les deux ont régalé lors de la victoire 4 à 1. Le capitaine des Bleus a été dans tous les bons coups et s’est offert deux buts.

La suite après cette publicité

Le premier à la 22e d’une belle madjer revisitée. Après une passe décisive pour Dembouz (60e), il s’est offert un doublé en fin de match. Outre son travail offensif, il a continué à multiplier les efforts défensifs. Une prestation aboutie qui lui a valu la note de 8 et le titre d’homme du match de la part de la Rédaction FM. Un titre qui aurait aussi pu revenir à Ousmane Dembélé (note de 7,5), étincelant encore une fois. En pleine disette offensive il y a encore peu de temps, puisqu’il n’avait plus marqué avec le PSG depuis le 24 novembre, le Français a enchaîné.

À lire

LdC : un champion du monde 2018 croit aux chances du PSG

Un duo qui monte en puissance

Après deux buts inscrits contre le Barça en Ligue des champions en 1/4 de finale, il a signé un doublé hier. Son premier depuis le 9 mai 2018 lors d’un match face à Villarreal. Hier, après avoir ouvert le score d’un plat du pied à la 19e minute, le remuant Dembélé a marqué un deuxième but après un festival de Mbappé (60e). Proche d’un triplé, il affiche une belle forme au meilleur moment de la saison pour les Parisiens, qui vont défier le Borussia Dortmund en 1/2 finale de C1. Une double confrontation face à son ancien club, où il sera attendu tout comme KM7. Mais ce duo, qui fonctionne de mieux en mieux (8 ballons échangés), est sûr de ses forces et de ses qualités.

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé en a d’ailleurs parlé hier sur Prime Video. «Oui, c’est bien de marquer des buts. On me demande de marquer plus de buts, donc aujourd’hui (hier), je suis content. Je vais essayer de continuer à marquer des buts parce que les matchs importants vont arriver…Non, ce n’est pas un travail spécifique (son efficacité). Je pense que je me projette de plus en plus devant le but, les ballons arrivent et je le mets (…) Je me suis senti bien sur le terrain. Je me sens bien dans cette équipe. Je suis content.» La presse française, elle aussi. Elle s’emballe d’ailleurs pour le duo du PSG.

Le PSG compte sur eux

L’Equipe a titré "La tournée des artistes" et a indiqué qu’ils ont assuré le succès de leur équipe tout en ayant «une compatibilité technique de plus en plus évidente». En zone mixte, Milan Skriniar, lui aussi, n’a pas hésité à les encenser. «Je pense qu’on a les deux meilleurs joueurs au monde (Mbappé et Dembélé) en ce moment donc on est heureux pour la victoire. (…) Pour moi, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. On connaît leurs qualités, ils aident toujours l’équipe avec leurs buts, avec leurs actions, avec tout ce qu’ils font. C’est facile de jouer avec eux.» Est-ce facile de les entraîner ? Seul Luis Enrique a la réponse. Le technicien espagnol, ravi de la performance de ses hommes, a été toutefois agacé.

La suite après cette publicité

En effet, il a répondu de manière glaciale quand un journaliste lui a demandé s’il existait un accord avec KM7 pour qu’il finisse bien la saison. « (Il fait la moue longuement) Je vais appliquer la stratégie du « disco rayado ». Vous savez ce que c’est ? (Il interroge sa traductrice : "comment ça se dit en français ?" Disque rayé (il se répète). C’est simple. Je vais encore dire la même chose. Quand Monsieur Kylian Mbappé parlera publiquement, je vous expliquerai ensuite. Il vous manque beaucoup d’informations. Tout ce que j’essaye de faire, c’est de sortir le meilleur de chacun de mes joueurs.» Et pour le moment, il y parvient plutôt bien. Cela est bénéfique pour le PSG comme pour les Bleus.