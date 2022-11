Atlético de Madrid : le PSG connaît le prix à payer pour João Félix

La suite après cette publicité

L'avenir de João Félix semble s'écrire toujours un peu plus loin de l'Atlético de Madrid. En mal de temps de jeu et de confiance dans une équipe dont le style ne convient pas à ses caractéristiques, le milieu offensif portugais pourrait bien être vendu à la fin de la saison. Il ne s'entend plus non plus avec un Diego Simeone qui peine à lui faire confiance également. Et même si le technicien argentin arrive en bout de course, c'est le joueur qui devrait partir le premier.

Cet été déjà, l'ancien de Benfica était dans le viseur du FC Barcelone et de Manchester United. Le transfert n'a pas eu lieu, car les Colchoneros croyaient encore en leur étoile portugaise. Sauf que sa situation ne s'arrange pas. Trop souvent remplaçant (7 fois sur 12 matchs en Liga, 2 fois en 4 rencontres de Ligue des Champions), il est en perte de confiance et ne parvient pas non plus à justifier les 126 M€ que le club madrilène a misés sur lui à l'été 2019. Il s'agit de le vendre.

L'Atlético a fixé le prix de João Félix

Les grosses écuries européennes scrutent attentivement la situation de l'attaquant de 22 ans. Manchester United garde un œil sur lui, tandis que le Bayern Munich s'est lui aussi immiscé dans ce dossier. Cet été, le géant bavarois aurait même proposé 100 M€ pour l'enrôler. L'offre a été refusée et désormais, c'est bien le PSG qui tente de prendre une longueur d'avance. Proche des joueurs portugais et de Jorge Mendes, Luis Campos a pris la température auprès de l'entourage de João Félix.

Les discussions durent depuis quelques semaines maintenant. Un prix de vente a même été fixé par les Matelassiers. Si l'international (23 sélections, 3 buts) possède une clause de 350 M€, le club espagnol réclamera 130 M€ pour laisser partir le joueur, d'après les informations de Relevo publiées ce soir. Ce transfert réclame une autre condition. Il faudrait que l'une des stars du PSG s'en aille, car sans cela, il y aurait embouteillage...