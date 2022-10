Atlético de Madrid : rien ne va plus pour João Félix !

La suite après cette publicité

Juillet 2019. L'Atlético de Madrid frappe un sacré coup en mettant la main sur la pépite de Benfica, João Félix. Pour s'offrir le Portugais, les Colchoneros déboursent environ 127 M€. On se dit alors que ce n'est pas forcément cher payé pour un élément pétri de talent et promis à un bel avenir. Trois ans plus tard, le bilan de l'international lusitanien à Madrid est mitigé. Après une première saison d'adaptation (9 buts, 3 assists en 36 matches), il a ensuite enchainé avec 10 buts et 5 assists en 40 apparitions en 2020-21. Même bilan la saison suivante en 2021-22, mais en 35 rencontres toutes compétitions confondues.

Une année où Diego Simeone l'avait notamment associé avec succès à Antoine Griezmann tout en reléguant l'expérimenté Luis Suarez sur le banc. Un choix fort. Talentueux mais encore irrégulier, João Félix était attendu de pied ferme lors de cet exercice 2022-23. D'autant qu'avec Luis Suarez parti mais Alvaro Morata de retour, la concurrence allait être encore plus féroce. Mais le Portugais, qui a été approché par Manchester United cet été afin de remplacer Cristiano Ronaldo, était prêt à en découdre. Dès la première journée de Liga face à Getafe, il a délivré trois passes décisives (victoire 3-0).

0 but cette saison

On se disait que l'ancien joueur de Benfica allait tout casser cette saison. D'autant qu'avec le conflit opposant le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, qui n'entrait qu'après l'heure de jeu, avait moins de temps pour s'exprimer. Diego Simeone a notamment fait confiance à João Félix. Ce dernier a été titulaire à 7 reprises lors de 8 premiers matches qu'il a joué cette saison. Mais il n'en avait joué qu'un seul en intégralité. En effet, son coach l'a systématiquement remplacé. Et depuis le retour de la trêve internationale de septembre, il a commencé les trois derniers matches en étant remplaçant.

Il l'était face à Séville (4 minutes jouées), Bruges (11 minutes) et Girona (10 minutes) ce week-end. Au total, João Félix a disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l'année (578 minutes). Mais il a perdu petit à petit sa place de titulaire. Plusieurs raisons l'expliquent. Tout d'abord, il ne marque plus. Il est muet depuis le début de saison, lui dont le dernier but officiel avec l'Atlético remonte au 2 avril 2022. Il avait inscrit alors un doublé face à Alavès en Liga. Depuis plus rien donc.

L'Atlético et le Portugal s'inquiètent

Mais au-delà de ça, sa capacité à s'adapter au style de jeu prôné et au schéma tactique choisi par son coach mais aussi et surtout son attitude posent aussi problème. Il a montré des signes d'agacement notamment lors de son remplacement à l'heure de jeu par Cunha face à Madrid le 18 septembre dernier. Il s'était dirigé vers le tunnel en faisant un geste d'humeur, lui qui était alors remplacé pour la huitième fois de la saison en cours de match. Félix était ensuite revenu sur le banc mais il conservait la mine des mauvais jours. Son comportement ne passe pas du tout à Madrid, surtout auprès de son entraîneur Diego Simeone.

Pour la presse ibérique, El Cholo a d'ailleurs envoyé un tacle subtile au Portugais, qui montre sa frustration lorsqu'il sort du banc et entre en jeu, en faisant l'éloge d'Angel Correa, qui ne se plaint pas de son rôle. «Angel nous rend heureux. À de nombreuses reprises, il n'a pas commencé de matches, mais pendant toutes ces années au club, il a toujours joué, par mérite, pour avoir un impact,… Quand il est fâché en dehors du terrain, il le montre sur le terrain et cela lui donne plus de chance de jouer dans une équipe où nous avons nos exigences très élevées». De quoi inquiéter l'Atlético mais aussi le Portugal avant le Mondial, puisque João Félix, qui joue moins, n'a plus marqué depuis le 11 novembre 2020 en sélection (7-0 contre Andorre).

Pour cette 4ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive