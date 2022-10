L'Atlético de Madrid a refusé une somme folle pour João Félix !

La suite après cette publicité

Été 2019. L'Atlético de Madrid faisait sauter la banque et déboursait la somme astronomique de 126 millions pour s'offrir la pépite de Benfica João Félix. Le jeune portugais, de tout juste 20 ans, signait un contrat de 7 ans avec les Colchoneros. On s'attendait alors à le voir exploser rapidement sous les ordres de Diego Simeone mais très vite, la situation de l'international portugais est devenue compliquée. S'il a logiquement eu un temps d'adaptation (notamment sur le plan physique), le natif de Viseu n'a jamais su s'épanouir dans son jeu. Et il faut dire qu'il n'a pas été aidé par le système ultra défensif des Madrilènes et la mauvaise passe du club depuis quelque temps. Mais voilà, si Simeone n'a jamais véritablement fait confiance à son joueur, ce n'est pas le cas des dirigeants.

La direction madrilène, qui a déboursé une somme colossale pour l'arracher aux autres grands clubs, s'attendait à nettement mieux et espérait toujours le voir véritablement porter une équipe madrilène en perte de vitesse. Si par moment, Joao Felix a montré tout l'étendue de son talent la saison dernière, cette saison, c'est loin d'être le cas. Et le joueur s'agace de plus en plus de sa situation alors qu'il enchaîne les matches sur le banc. Il serait même ouvert à un départ très rapidement lors du prochain mercato. Les offres ne manqueront sans doute pas comme ce fut le cas cet été déjà. Justement, lors du dernier mercato, l'Atlético de Madrid avait refusé une offre astronomique, jugeant son joueur "intouchable".

Le Bayern Munich a proposé une somme à trois chiffres !

À en croire les informations de Marca, l'été dernier, le Bayern Munich, en quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Robert Lewandowski proche du Barça, avait proposé pas moins de 100 millions d'euros pour s'attacher les services de João Félix. Une très belle somme surtout après 3 saisons moyennes du Portugais en Espagne mais qui n'avait pas convaincu l'Altético de Madrid. La raison ? Le club espérait que cette année serait la bonne pour son joueur et qu'il exploserait. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire. Sa relation avec Simeone s'est détériorée et il traîne son mal-être sur le terrain.

Sa cote a donc encore chuté depuis cet été et en interne, on commence déjà à regretter ce choix. Au club, nombreux sont ceux qui pensent qu'un tel montant aurait dû être accepté. Cela aurait d'abord permis de renforcer considérablement l'équipe en recrutant à d'autres postes, mais cela aurait surtout permis de supprimer le principal souci du vestiaire madrilène cette saison : la relation tendue entre le joueur et son coach. Et si l'Atlético ne semble plus croire en João Félix, pas sûr maintenant que le Bayern puisse encore mettre 100 millions pour le jeune attaquant. Le train est peut-être déjà passé.