Atlético de Madrid : le malaise enfle autour de João Félix

«Je vais être très clair sur la situation, de la même manière que j'ai parlé avec Joao et que je lui ai expliqué. Je veux gagner, avec Joao, avec Cunha, Morata, Griezman. La seule réalité est ce qu'elle est. Dans cette nouvelle saison, il a fait une bonne pré-saison. Ça avait bien commencé, avec la Juventus, Manchester. Il avait bien joué, avec de bonnes performances. Maintenant, ses performances sont moins bonnes, un autre coéquipier joue. Parce que Joao est le même que les autres coéquipiers, il est le même que Morata, Correa, Cunha, Griezmann». Voici ce que déclarait Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, récemment interrogé sur les rumeurs de départ concernant João Félix.

Symbole d'un malaise grandissant, l'attaquant international de la Seleção (23 sélections, 3 buts) n'a ainsi été titularisé qu'à sept reprises depuis le début de la saison. Fort de seulement trois petites passes décisives, la pépite de Viseu pensait bien se racheter quelque peu lors de son entrée en jeu, mercredi dernier, face au Bayer Leverkusen (2-2). Succédant à José Giménez en toute fin de rencontre, la grande promesse du football portugais suppliait, en effet, Yannick Carrasco de tirer le penalty fatidique mais le Belge lui refusait finalement cet honneur avant de buter sur Lukas Hradecky (90+9e).

Qui a dit que João Félix n'était pas à la fête ?

Agacé, l'ancien joueur de Benfica a, cependant, trouvé le remède pour calmer sa frustration. Une idée osée qui ne risque pas d'améliorer ses relations avec l'Atlético de Madrid. Selon les dernières informations de la radio SER, relayées par AS, João Félix s'est ainsi consolé en se rendant à l'anniversaire de sa compagne Magui Corceiro qui soufflait sa vingtième bougie dans un restaurant. Un comportement qui ne passe pas en interne qui plus est après l'élimination des Colchoneros et les révélations faites par le média Okdiario. D'après les détails de ce dernier, Féix serait resté jusqu’à 4 heures du matin avec un programme chargé : alcool (dont shots de tequila), chicha ou partie de bowling. De plus, le média précise que le buteur de l'Atlético de Madrid se trouvait dans un état peu glorieux. Il est ainsi décrit comme «totalement insouciant, fumant et s’amusant», quelques heures seulement après la débâcle de son équipe.

Une attitude allant dans le sens des gestes d'humeur observés ces derniers mois. Le 12 octobre dernier, l’international portugais avait notamment exprimé sa colère en jetant son chasuble au sol avant de liker un message lui demandant de revenir à Benfica, le tout après avoir passé le match contre le Club Bruges sur le banc (0-0). Présent, ce vendredi, en conférence de presse, Diego Simeone n'a pas souhaité en dire plus sur cette nouvelle polémique. «Rien à dire sur sa vie privée. Si j’ai quelque chose à lui dire, je le lui dirai. Je ne parle pas de Joao, Rodrigo ou quoi que ce soit, je le traite en privé». Une chose est sûre, un départ de Madrid semble plus que jamais à l'ordre du jour. Un sacré camouflet pour un joueur qui devait régner en maître au sein de cette formation, actuellement troisième de Liga.